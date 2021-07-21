Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için sağanak ve kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika

Doğu Karadeniz'de, sağanak ve kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bu gece saatlerinden itibaren bölgede görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Trabzon'un doğusunda kuvvetli (30-60 kilogram/metrekare), Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (70-100 kilogram/metrekare) olmasının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, kuvvetli yağışların aralıklı ve yerel olarak 23 Temmuz Cuma günü akşam saatlerine kadar etkili olmasının beklendiği belirtilerek, sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.