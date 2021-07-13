Doğu Karadeniz'de şiddetli yağış bekleniyor - Son Dakika

Trabzon'un batısıyla Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli, Trabzon'un doğusuyla Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Doğu Karadeniz'de akşam saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Trabzon'un batısıyla Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli, Trabzon'un doğusuyla Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı öngörülüyor.

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Öte yandan yarın ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, İstanbul, Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Bartın, Ordu ve Erzincan çevreleriyle, Kırklareli'nin kıyı, Sakarya'nın kuzey ve Van'ın doğu kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.