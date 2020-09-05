Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için sel uyarısı - Son Dakika

METEOROLOJİ 11'inci Bölge Müdürlüğü'nce, bugün Giresun'un doğu ve Trabzon'un batı ilçeleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde görülecek kuvvetli yağış nedeniyle oluşabilecek sel ve su baskınına karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

Meteoroloji 11'inci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, bugün Doğu Karadeniz kıyılarında görülecek sağanak yağışa karşı uyarı yapıldı. Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Giresun'un doğu ve Trabzon'un batı ilçeleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli, Trabzon'un doğusu ile Rize çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.