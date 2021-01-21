Meteoroloji'den Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için buzlanma ve çığ uyarısı - Son Dakika
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Meteoroloji'den Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için buzlanma ve çığ uyarısı

21.01.2021 05:56
Meteoroloji'den Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için buzlanma ve çığ uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü tarafından Doğu Karadeniz ve Doğu Anodolu ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde bazı illerde karla karışık yağmur ve kar yağışı olacağı bilgisini paylaştı.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü tarafından Doğu Karadeniz ve Doğu Anodolu ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde bazı illerde karla karışık yağmur ve kar yağışı olacağı bilgisini paylaştı. Gece ve sabah saatlerinde ise kıyılarda hafif, iç ve doğu kesimlerde ise sis, kuvvetli buzlanma ve don olaylarına dikkat çekildi. Ayrıca Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu bölgesinde yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ tehlikesi uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak, Batman ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği belirtildi.

KUVVETLİ BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Gece ve sabah saatlerinde özellikle kıyılarda hafif, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis hadisesi beklendiği uyarısı yapıldı. Buzlanma nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı tedbirli olunması istendi.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması konusunda bilgilendirme yapıldı. Bölgesel olarak yapılan hava tahminleri ise şöyle:

MARMARA BÖLGESİParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile buzlanma ve don olayı bekleniyor.

EGE BÖLGESİParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AKDENİZ BÖLGESİParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile buzlanma ve don olayı bekleniyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BATI KARADENİZ BÖLGESİParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kıyılarında hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette olmak üzere buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİParçalı ve çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kıyılarında hafif, iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİParçalı ve çok bulutlu, Ardahan, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Batman ve Siirt çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DENİZLERDE DURUM

Denizlerde ise Doğu Akdeniz'de fırtına beklendiği belirtildi. Bunun yanı sıra dalga boyunun Karadeniz, Ege, Marmara ve Akdeniz'de genellikle 1 ile 2 metre arasında olduğu ifade edilirken parçalı az bulutlu ve görüş mesafesinin iyi ya da orta derece olduğu bildirildi.

Haber: ANKARA,


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Kaynak: DHA

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