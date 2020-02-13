Meteoroloji'den Doğu ve Güneydoğu için kar, Doğu Karadeniz için çığ ve sel uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meteoroloji'den Doğu ve Güneydoğu için kar, Doğu Karadeniz için çığ ve sel uyarısı - Son Dakika

Meteoroloji'den Doğu ve Güneydoğu için kar, Doğu Karadeniz için çığ ve sel uyarısı

6 saat önce

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji'den Doğu ve Güneydoğu için kar, Doğu Karadeniz için çığ ve sel uyarısı, System.String[]

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgeleri için ise sel ve çığ uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji'den yapılan yazılı açıklamada, Malatya ve Elazığ çevrelerinde beklenen kar yağışlarının bugün akşam saatlerine kadar kuvvetli olacağı belirtildi. Kar kalınlığının 10 ila 20 santimetre arasında değişeceği belirtilen açıklamada, bölge halkı buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise beklenen kar yağışının cuma günü sabah saatlerine kadar Van, Hakkari, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yoğun, Diyarbakır, Batman, Urfa ve Mardin çevrelerinde ise kuvvetli olacağı belirtildi.

"YAĞMUR VE KAR ERİMELERİNE KARŞI TEDBİRLİ OLUNMALIDIR"

Geçtiğimiz günlerde yoğun kar yağışı alan Doğu Karadeniz Bölgesi'nde ise kıyılarda orta, yer yer kuvvetli sağanak yağmur ve karla karışık yağmur beklendiği açıklandı. 500 metre rakım altındaki yerlerde kar erimeleri beklendiği kaydedilen açıklamada, " Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in yüksek kesimlerinde kar yağışlarının, kıyı kesimlerde yağmur ve kar erimelerinin oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

DOĞU ANADOLU VE DOĞU KARADENİZ İÇİN ÇIĞ UYARISI

Ayrıca, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz Bölgesi'nde meydana gelen yoğun kar yağışları nedeniyle, eğimi fazla olan dik yamaçlarda çığ riski bulunduğu, ilgili ve vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Haber: ANKARA,


Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 07:23 Kaynak: DHA
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