Meteoroloji'den, Edirne ve Tekirdağ için sağanak uyarısı
47 dakika önce
EDİRNE ve Tekirdağ'ın bazı ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:58 Kaynak: DHA
EDİRNE ve Tekirdağ
'ın bazı ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
1'inci Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce beklenen sağanağın, Edirne
'nin Meriç
, Uzunköprü
, İpsala
ve Keşan
ilçeleri ile Tekirdağ'ın Hayrabolu
, Malkara
ve Şarköy
ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olacağının tahmin edildiği belirtildi. Bu kentlerde yaşayanlardan olası su baskını
, ulaşımda aksama ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
- Edirne
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