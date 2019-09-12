Son Dakika Haberleri: Meteoroloji'den ege bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı
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Meteoroloji'den ege bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı

2 saat önce

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Ege Bölgesi için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den ege bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı, System.String[]
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Ege Bölgesi için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürülüğü'nden yapılan açıklamada, yarın 12.00 ile 18.00 saatleri arasında Aydın, Muğla, Denizli ve Manisa çevreleri ile İzmir'in doğu ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışlar nedeniyle, su baskını, yıldırım düşmesi gibi olumsuzlukların yaşanabileceği bildirildi Yetkililer, ani sel ve su baskınları, yıldırım tehlikesi, dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.


Aydın, İzmir, Ege, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:13 Kaynak: DHA
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