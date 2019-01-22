Son Dakika Haberleri: Meteoroloji'den Ege Denizi'nde Fırtına Uyarısı

Meteoroloji'den Ege Denizi'nde Fırtına Uyarısı

25 dakika önce

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, Ege Denizi'nde yarın öğle saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olacağını bildirdi.

Meteoroloji'den Ege Denizi'nde Fırtına Uyarısı, System.String[]
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, Ege Denizi'nde yarın öğle saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olacağını bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Ege Denizi'nde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren Güney ve Güneydoğu yönlerinden 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) kuvvetinde fırtına, Güney Ege'de 9 kuvvetinde (75-90 km/saat) kuvvetli fırtına eseceğinin tahmin edildiği bilgisini paylaşarak uyarıda bulundu. Açıklamada, "Fırtına nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı başta denizciler olmak üzere ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

Fırtınanın 24 Ocak Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklendiğini belirtildi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 09:15 Kaynak: İHA

Güney Ege, Ege Denizi, Güncel
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