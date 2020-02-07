Meteoroloji'den Erzincan için kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika

Meteoroloji Erzincan genelinde kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulundu.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağmur, karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Erzincan il genelinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar güney yönlerden kuvvetli zaman zaman fırtına şeklinde esecek.



Kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Erzincan il genelinde yağışların kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların, yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölgemiz genelinde kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde (70-100 km/sa.) beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, tipi, çatı uçması, direklerin devrilmesi, soba gazı zehirlenmesi gibi konularda dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.



Öte yandan bölge genelinde vatandaşların ve yetkililerin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesine karşı tedbirli olmaları istendi. - ERZİNCAN