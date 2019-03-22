Son Dakika Haberleri: Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Meteoroloji'den fırtına uyarısı

1 saat önce

Meteoroloji, Akdeniz Bölgesi'nde yarın geceden pazartesi günü sabah saatlerine kadar fırtınanın etkili olacağı tahmininde bulundu.

Meteoroloji'den fırtına uyarısı, System.String[]
Meteoroloji, Akdeniz Bölgesi'nde yarın geceden pazartesi günü sabah saatlerine kadar fırtınanın etkili olacağı tahmininde bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:51 

Akdeniz Bölgesi, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Patates Üreticileri Don Olayına Karşı Elyafla Önlem Aldı Bakan Albayrak Müjdeyi Vermişti! İkinci El Araçta KDV Uyuşmazlığı Çözüldü Dev Banka Elemanlarını Oyun Oynatarak Seçecek Bakan Bekir Pakdemirli Müjdeyi Verdi! Ödemeler Bugün Başlıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 19:44:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Meteoroloji'den fırtına uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]