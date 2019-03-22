Meteoroloji'den fırtına uyarısı
1 saat önce
Meteoroloji, Akdeniz Bölgesi'nde yarın geceden pazartesi günü sabah saatlerine kadar fırtınanın etkili olacağı tahmininde bulundu.
Meteoroloji, Akdeniz Bölgesi
'nde yarın geceden pazartesi günü sabah saatlerine kadar fırtınanın etkili olacağı tahmininde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:51
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