Meteoroloji'den fırtına uyarısı
1 saat önce
METEOROLOJİ'den yapılan uyarıda İstanbul'da yarın fırtına beklendiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:26 Kaynak: DHA
METEOROLOJİ'den yapılan uyarıda İstanbul
'da yarın fırtına beklendiği belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
'nün yaptığı uyarıda, yarın etkili olacak fırtınanın Kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden eseceği belirtildi. Fırtınanın 50-80 kilometre hıza ulaşacağı kaydedilirken "Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
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