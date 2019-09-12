Son Dakika Haberleri: Meteoroloji'den fırtına uyarısı
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Meteoroloji'den fırtına uyarısı

1 saat önce

METEOROLOJİ'den yapılan uyarıda İstanbul'da yarın fırtına beklendiği belirtildi.

Meteoroloji'den fırtına uyarısı, System.String[]
METEOROLOJİ'den yapılan uyarıda İstanbul'da yarın fırtına beklendiği belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıda, yarın etkili olacak fırtınanın Kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden eseceği belirtildi. Fırtınanın 50-80 kilometre hıza ulaşacağı kaydedilirken "Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:26 Kaynak: DHA
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