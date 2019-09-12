Meteoroloji'den fırtına uyarısı

METEOROLOJİ'den yapılan uyarıda İstanbul'da yarın fırtına beklendiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıda, yarın etkili olacak fırtınanın Kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden eseceği belirtildi. Fırtınanın 50-80 kilometre hıza ulaşacağı kaydedilirken "Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.