Son Dakika Haberleri: Meteoroloji'den fırtına uyarısı
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Meteoroloji'den fırtına uyarısı

59 dakika önce

METEOROLOJİ'den yapılan uyarıda İstanbul'da yarın fırtına beklendiği belirtildi.

Meteoroloji'den fırtına uyarısı, System.String[]

METEOROLOJİ'den yapılan uyarıda İstanbul'da yarın fırtına beklendiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıda, yarın etkili olacak fırtınanın Kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden eseceği belirtildi. Fırtınanın 50-80 kilometre hıza ulaşacağı kaydedilirken "Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:27 Kaynak: DHA
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