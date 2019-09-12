Meteoroloji'den fırtına uyarısı
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METEOROLOJİ'den yapılan uyarıda İstanbul'da yarın fırtına beklendiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:27 Kaynak: DHA
METEOROLOJİ'den yapılan uyarıda İstanbul'da yarın fırtına beklendiği belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıda, yarın etkili olacak fırtınanın Kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden eseceği belirtildi. Fırtınanın 50-80 kilometre hıza ulaşacağı kaydedilirken "Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
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