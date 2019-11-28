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METEOROLOJİ'DEN FIRTINA UYARISI

7 saat önce

METEOROLOJİ, Batı Karadeniz ile Marmara'da fırtına beklendiğini açıkladıMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Batı Karadeniz'in doğusunda batı ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak 6 ila 8 (50 -75 km/sa) kuvvetinde fırtına...

METEOROLOJİ'DEN FIRTINA UYARISI, System.String[]

METEOROLOJİ, Batı Karadeniz ile Marmara'da fırtına beklendiğini açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Batı Karadeniz'in doğusunda batı ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak 6 ila 8 (50 -75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.

Fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor" denildi.

Açıklamada, "Marmara denizinde; batı ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak 6 ila 8 (50 -75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor"  ifadeleri yer aldı.

Görüntü Dökümü:

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-Arşiv


Batı Karadeniz, Marmara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 04:13 Kaynak: DHA
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