Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın fırtınanın etkili olacağı belirtilerek uyarılarda bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yer rüzgarının Salı sabah 09: 00'dan gece 20: 00'a kadar itibaren güneyli yönlerden fırtına (60-80 Km/sa) ve yer yer kısa süreli tam fırtına (100km/sa) şeklinde eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır." - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Meteoroloji'den 'fırtına' uyarısı - Son Dakika