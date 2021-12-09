Marmara Bölgesi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı - Son Dakika

Marmara Bölgesi'nin bazı illerinde yarın fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Yalova çevreleri ile Kocaeli ve Sakarya'nın güney kesimlerinde rüzgarın fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın 11 Aralık Cumartesi sabah saatlerinde etkisini azaltması, akşam saatlerinden sonra tekrar kuvvetlenmesi ve 12 Aralık Pazar günü akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Vatandaşlardan çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.