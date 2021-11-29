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Meteoroloji'den fırtına uyarısı: Yarın da devam edecek - Son Dakika

Meteoroloji'den fırtına uyarısı: Yarın da devam edecek

29.11.2021 17:19
Meteoroloji'den fırtına uyarısı: Yarın da devam edecek

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamada, kuvvetli rüzgar ile fırtınanın Marmara, Ege, İç Anadolu, Batı Akdeniz ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde bu gece ve yarın da etkili olacağının beklendiği belirtilerek, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı...

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamada, kuvvetli rüzgar ile fırtınanın Marmara, Ege, İç Anadolu, Batı Akdeniz ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde bu gece ve yarın da etkili olacağının beklendiği belirtilerek, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli olunması istendi.

Özellikle Akdeniz, Marmara, Ege ve Marmara'da etkili olan kuvvetli rüzgar ile ilgili Meteoroloji'den yeni açıklama geldi. MGM'nin internet sitesinde yer alan uyarıda, "Kuvvetli fırtına uyarılarımızın ardından bugün saat 16: 00 itibarıyla; İstanbul Beylikdüzü'nde saatte 130 kilometre, Arnavutköy'de 125 kilometre, Çatalca Radar Sahası'nda 121 kilometre, Düzce Yığılca ve İzmir Narlıdere'de 111 kilometre, İstanbul Silivri, İstanbul Boğazı Karadeniz Çıkışı ve Düzce Gümüşova'da 108 kilometre, İzmir Çatalkaya Radar Sahası'nda 107 kilometre, Balıkesir Bigadiç/ Gediktepe'de 102 kilometre, Tekirdağ Marmaraereğlisi ve İstanbul Kilyos'ta 101 kilometre, İzmir Urla, İstanbul Çatalca ve Tekirdağ Muratlı'da 100 kilometre, İzmir Karaburun'da 99 kilometre, Konak'ta 97 kilometre en yüksek rüzgar hızları kaydedilmiştir" denildi.

SAATTEKİ HIZI 100 KİLOMETREYİ AŞACAKAçıklamada, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın bu gece ve yarın da devam edeceği vurgulanarak, "Marmara, Ege, İç Anadolu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, yüksek kesimleri başta olmak üzere Karadeniz ile zamanla Doğu Anadolu'nun kuzeyinde batı ve güneybatı yönlerden saatte 60- 90 kilometre, yüksek kesimlerde yer yer 100 kilometre üzeri hızda esmesi beklenmektedir. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca kuvvetli rüzgarın yarın saat 00.00-22.00 arasında etkili olmasının beklendiği belirtildi.


Meteoroloji'den fırtına uyarısı: Yarın da devam edecek

Doğu Akdeniz, Meteoroloji, Marmara, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Meteoroloji'den fırtına uyarısı: Yarın da devam edecek - Son Dakika


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