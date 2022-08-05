Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Ankara dahil 6 ilde sel ve su baskınları yaşanabilir - Son Dakika
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Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Ankara dahil 6 ilde sel ve su baskınları yaşanabilir

05.08.2022 23:47

Meteoroloji, 6 ile sarı kodlu uyarıda bulundu. Bugün öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Manisa ve Uşak'ta sağanak yağış olacağı açıklanırken, ani sel ve su baskınlarına karşı vatandaşlara tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Cumartesi günü öğle saatlerinden sonra Kütahya, Manisa'nın doğu su, Uşak, Afyon'un kuzey ve batısı, Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın il merkezi ile kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışlar bekleniyor.

6 İLE SARI UYARI

Sağanak yağışın etkili olacağı 6 için Meteoroloji tarafından sarı kodlu uyarıda bulunuldu. Bu iller arasında Afyonkarahisar, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Manisa ve Uşak bulunuyor.

Meteoroloji'den 6 ile sarı kodlu uyarı! Sel ve su baskınları geliyor

SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT

Şiddetli yağmur nedeniyle ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli ve dikkatli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji'den 6 ile sarı kodlu uyarı! Sel ve su baskınları geliyor

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN UYARI

Konuyla ilgili Ankara Valiliği'de bir açıklama yayınlayarak vatandaşlara uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre; bugün (cumartesi) öğle saatlerinden sonra Ankara il merkezi ile kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve dolu yağışı beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadelerine yer verildi.

Meteoroloji'den 6 ile sarı kodlu uyarı! Sel ve su baskınları geliyor

5 günlük hava durumu:

Meteoroloji'den 6 ile sarı kodlu uyarı! Sel ve su baskınları geliyor
Meteoroloji'den 6 ile sarı kodlu uyarı! Sel ve su baskınları geliyor
Meteoroloji'den 6 ile sarı kodlu uyarı! Sel ve su baskınları geliyor
Meteoroloji'den 6 ile sarı kodlu uyarı! Sel ve su baskınları geliyor
Meteoroloji'den 6 ile sarı kodlu uyarı! Sel ve su baskınları geliyor
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Son Dakika Güncel Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Ankara dahil 6 ilde sel ve su baskınları yaşanabilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Ankara dahil 6 ilde sel ve su baskınları yaşanabilir - Son Dakika
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