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Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak - Son Dakika

Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak

18.12.2021 08:40

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 18 Aralık Cumartesi günü tarihli güncel hava durumu raporuna göre yurt genelinde bugün soğuk ve yağışlı bir hava bekleniyor. Çok sayıda il için sarı kodlu uyarı yapılan rapora göre, yağışların kıyı kesimler ile Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı değerlendiriliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi esir alacak

ÇOK SAYIDA İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Yağışların; Çanakkale'nin doğu su, Balıkesir'in güneybatısı, Bursa'nın güneyi, Konya'nın güney ve batısı, Burdur'un güney ve doğusunun yüksekleri, Isparta, Antalya, Mersin çevreleri, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli'nin yüksekleri ile Muğla'nın Yüksekleri, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Bingöl, Muş, Bitlis ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLACAK

Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40 - 70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi esir alacak

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Çok bulutlu ve Güney ve doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Çanakkale'nin doğusu ile Balıkesir'in kuzey ve batısı, Bursa'nın güneyi, Sakarya ve Kocaeli'nin yükseklerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 7°C

Çok bulutlu,

İSTANBUL °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 4°C

Çok bulutlu, kuzey kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KOCAELİ °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Kütahya ile akşam saatlerinden sonra Afyonkarahisar, Denizli'nin 700-800 m üzeri yüksek kesimleri ile Muğla'nın 900 m üzeri yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli (5-20 cm) kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 1°C

Çok bulutlu, kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 8°C

Çok bulutlu, yarın yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

İZMİR °C, 12°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 6°C

Çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı çok sayıda ilimizi esir alacak

AKDENİZ

Çok bulutlu bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Burdur'un güney ve doğusunun yüksekleri, Isparta çevreleri ile Antalya'nın yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde, Mersin ile Antalya'nın doğu kıyılarında kuvvetli sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor.

ADANA °C, 14°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 14°C

Çok bulutlu sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların 1100-1200 metre üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli kar şeklinde, doğu kıyılarında kuvvetli sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor.

HATAY °C, 11°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Konya'nın güney ve batısında kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 3°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 2°C

Çok bulutlu, kar yağışlı

KONYA °C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve batısında kuvvetli olması bekleniyor.

YOZGAT °C, 1°C

Çok bulutlu, kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

BOLU °C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 2°C

Çok bulutlu, kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

ÇORUM °C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 10°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

TRABZON °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve karla karışık yağmurlu yükseklerinin kar yağışı şeklinde görülmesi, Bingöl, Muş, Bitlis çevrelerinde kuvvetli yağmur, 900 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ERZURUM °C, 2°C

Çok bulutlu, kar yağışlı

KARS °C, 1°C

Çok bulutlu, kar yağışlı

VAN °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Diyarbakır, Adıyaman, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, 900 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 7°C

Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri (900 metre ve üzeri) kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak - Son Dakika
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