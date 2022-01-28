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Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı: Kar mola verdi, hafta sonu bulutlu - Son Dakika

Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı: Kar mola verdi, hafta sonu bulutlu

28.01.2022 07:49
Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı: Kar mola verdi, hafta sonu bulutlu

Türkiye günlerdir kar esareti altındaydı. Olum hava şartları nedeniyle pek çok vatandaş zor anlar yaşadı. Peki kar yağışı devam edecek mi? Meteoroloji 28 Ocak Cuma hava durumu tahmin raporunu yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, (Adıyaman hariç) Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği, yağışların Hatay çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülke genelinde buzlanma ve don ile birlikte kuzey ve iç kesimlerde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON

Ülkemiz genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Bölge genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

BURSA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, -3°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, Hatay çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

ISPARTA °C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ANKARA °C, -3°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, -1°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA °C, -7°C

Parçalı bulutlu

SİVAS °C, -7°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

BOLU °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı

KARABÜK °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı

SİNOP °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri hafif kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ARTVİN °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, -4°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğu kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölge genelinde dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -4°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, -4°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUŞ °C, -2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

VAN °C, 0°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, (Adıyaman hariç) bölgenin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

MARDİN °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİİRT °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

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Meteoroloji, Hava Durumu, Güncel, Son Dakika

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