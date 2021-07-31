Meteoroloji'den haritalı 'sıcak hava' uyarısı - Son Dakika

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü verilerine göre aşırı sıcaklar, gelecek hafta da yurt genelinde etkisini sürdürecek. Sıcaklık haritası da paylaşılırken, bugün Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 40, Akdeniz'de 41, Ege'de ise 43 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 gün için beklenen en yüksek sıcaklık tahminlerine ilişkin harita yayımladı. Renklerle kategorize edilen haritada; Marmara, Akdeniz ve Ege bölgelerindeki sıcaklık beklentileri dikkat çekti. Haritaya göre, hava sıcaklığının Marmara Bölgesi ile Ege ve Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.