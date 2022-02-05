Üye Girişi
Meteoroloji'den haritalı uyarı! Kar geri geliyor, tarih bile belli - Son Dakika

Meteoroloji'den haritalı uyarı! Kar geri geliyor, tarih bile belli

05.02.2022 19:45

Meteoroloji, 6-10 Şubat tarihlerinin de içeren 5 günlük hava raporunu yayınladı. 5 günlük rapora göre salı gününden itibaren Türkiye yeni bir yağışlı havanın etkisine giriyor. Salı günü Doğu Anadolu ve iç kesimlere kar yağışı beklenirken diğer bölgelerde sağanak yağmur bekleniyor. Çarşamba ve Perşembe günü ise kar yağış tüm yurdu etkisi altına alacak.

Hafta sonu etkisini sürdürecek olan güneşli hava yeni hafta ile birlikte yerini sağanak ve kar yağışlı havaya bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 6-10 Şubat tarihleri arasını da içeren 5 günlük hava durumu raporuna göre kar yağışı geri geliyor.

PAZAR GÜNÜ GÜNEŞ VAR

Hava sıcaklıklarınınPazar gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak artmaya başlayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE'NİN 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji'den haritalı uyarı! Kar geri geliyor, tarih bile belli
Meteoroloji'den haritalı uyarı! Kar geri geliyor, tarih bile belli
Meteoroloji'den haritalı uyarı! Kar geri geliyor, tarih bile belli
Meteoroloji'den haritalı uyarı! Kar geri geliyor, tarih bile belli
YORUMLAR
500

Meteoroloji, Hava Durumu, Kar Yağışı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteoroloji'den haritalı uyarı! Kar geri geliyor, tarih bile belli - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:50 Yargı'nın Eren Komiseri arabesk müzikaliyle sahnelerde: Önce Türkiye konserleri, sonra albüm!
19:41 Fenerbahçe'den Başakşehir maçında Turkovac sürprizi! İki takımda formalarında Turkovac amblemi taşıdı
19:27 Son Dakika: Türkiye'de 5 Şubat'ta koronavirüs nedeniyle 221 kişi vefat etti, 98 bin 715 yeni vaka tespit edildi
19:22 6 muhalefet lideri ilk kez buluşuyor! Gündem, güçlendirilmiş parlamenter sistem
19:18 Seçmene göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminde "Erdoğan'ın rakibinin" kim olacağı önemli!
19:00 Fenerbahçe, Başakşehir karşısında galibiyeti hedefliyor! Canlı anlatım!
18:56 "Babamı bile satarım" sözü gerçek oldu! 400 bin dolarlık bitcoin için babasını bayılttı, bitcoinlerine el koydu
18:37 Hakem Zorbay Küçük yine hedefte! Kasımpaşalı Ertuğrul'dan kıyameti koparacak sözler: Takdir hakkını Trabzonspor'dan yana kullanıyor
18:30 "Partimize elektrik faturaları yağıyor" diyen Öztrak: 6 partinin genel başkanları 12 Şubat'ta buluşuyor!
18:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun geçmiş olsun mesajına teşekkürle yanıt
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 20:01:39. #1.11#
SON DAKİKA: Meteoroloji'den haritalı uyarı! Kar geri geliyor, tarih bile belli - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement