Hafta sonu etkisini sürdürecek olan güneşli hava yeni hafta ile birlikte yerini sağanak ve kar yağışlı havaya bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 6-10 Şubat tarihleri arasını da içeren 5 günlük hava durumu raporuna göre kar yağışı geri geliyor.
Hava sıcaklıklarınınPazar gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak artmaya başlayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Son Dakika › Güncel › Meteoroloji'den haritalı uyarı! Kar geri geliyor, tarih bile belli - Son Dakika