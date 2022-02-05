Meteoroloji'den haritalı uyarı! Kar geri geliyor, tarih bile belli - Son Dakika

Hafta sonu etkisini sürdürecek olan güneşli hava yeni hafta ile birlikte yerini sağanak ve kar yağışlı havaya bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 6-10 Şubat tarihleri arasını da içeren 5 günlük hava durumu raporuna göre kar yağışı geri geliyor.

PAZAR GÜNÜ GÜNEŞ VAR

Hava sıcaklıklarınınPazar gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak artmaya başlayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE'NİN 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ