Meteoroloji\'den İstanbul\'a "fırtına" uyarısı: Lütfen dikkat

Marmara Bölgesi'nde yarın gündüz saatlerinde kuvvetli fırtına beklendiğini belirten Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ayrıca yağış beklenen birçok il için sarı ve turuncu uyarıda bulunuldu.
Eylül ayıyla birlikte ülke genelinde hava serinlemeye başlarken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) uyarı üstüne uyarı geliyor. Meteoroloji yaptığı açıklamada yarın gündüz saatlerinden itibaren İstanbul dahil Marmara Bölgesi'nde fırtına beklendiğini belirtti.
İstanbul Valiliği konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ""Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; Marmara'da rüzgârın 10 Eylül 2023 Pazar günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, 10 Eylül 2023 gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir" ifadelerine yer verdi. İstanbul Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından vatandaşları, "Lütfen dikkat" diyerek uyardı. Marmara'da rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği; fırtınanın, gece saatlerinde etkisini kaybedeceği bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre bugün Aydın, Muğla, Denizli, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş için "sarı", Rize ile Artvin içinse "turuncu" uyarıda bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Güney Ege, Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Sinop, Artvin, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari çevreleri ile Kırklareli ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Denizli, Adana, Rize ve Artvin çevreleri ile Afyonkarahisar'ın güney, Muğla ve Aydın'ın iç, Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden (40-60 km/saat) kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
Birçok bölge için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı yapan MGM, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Yağışların; Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Denizli, Adana, Rize ve Artvin çevreleri ile Afyonkarahisar'ın güney, Muğla ve Aydın'ın iç, Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen deniz otobüsü seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildi. Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 20.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 20.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde İstanbul çevrelerinin yer yer çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yer yer çok bulutlu ve sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yarın (Pazar) öğle saatlerinde yer yer çok bulutlu ve sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Denizli çevreleri ile Afyonkarahisar'ın güney, Muğla ve Aydın'ın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor: Yağışların güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor: Yağışların yarın (Pazar) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor: Yağışların iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Adana çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor: Yağışların batısının iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, Sinop çevrelerinin çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece ve sabah saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor
Parçalı bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, Iğdır, Ağrı, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Son Dakika › Yaşam › Meteoroloji'den İstanbul'a 'fırtına' uyarısı: Lütfen dikkat - Son Dakika