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Meteoroloji'den İstanbul'a gök gürültülü kar sağanağı uyarısı! Kalınlık 20 santimi bulacak - Son Dakika

Meteoroloji'den İstanbul'a gök gürültülü kar sağanağı uyarısı! Kalınlık 20 santimi bulacak

22.01.2022 18:47

İstanbul için Meteoroloji'den gök gürültülü kar sağanağı uyarısı geldi. Bu geceden itibaren başlayacak olan kar yağışı ile birlikte güney sahillerde yer yer 2-5 cm, iç ve kuzey kesimlerde ise 6-20 cm yeni kar örtüsü bekleniyor. Diğer taraftan ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı da uyarı yapıldı.

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışları, İstanbul'da da dün akşam itibariyle başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yeni uyarıya göre kar yağışları, bu gece kentin kuzeyinden başlayarak etkisini artıracak.

KAR ÖRTÜSÜ 20 SANTİMİ BULACAK

Zaman zaman gök gürültülü kar sağanağı şeklinde etkili olacak kar yağışları ile birlikte güney sahillerde yer yer 2-5 cm, iç ve kuzey kesimlerde 6-20 cm yeni kar örtüsü bekleniyor. Vatandaşlar ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ KAR SAĞANAĞI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzeyinden başlayarak etkisini arttırması beklenen kar yağışlarının, zamanla il genelinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Zaman zaman gök gürültülü kar sağanağı şeklinde etkili olması beklenen kar yağışlarıyla birlikte yarın akşam saatlerine kadar güney sahillerde yer yer 2-5 cm, iç ve kuzey kesimlerde 6-20 cm yeni kar örtüsü beklenmektedir. Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"

İstanbul'a gök gürültülü kar sağanağı uyarısı! 20 santimi bulacak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Türkiye, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Meteoroloji'den İstanbul'a gök gürültülü kar sağanağı uyarısı! Kalınlık 20 santimi bulacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meteoroloji'den İstanbul'a gök gürültülü kar sağanağı uyarısı! Kalınlık 20 santimi bulacak - Son Dakika
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