Son Dakika Haberleri: Meteoroloji'den İstanbul'a  kuvvetli yağış uyarısı
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Meteoroloji'den İstanbul'a  kuvvetli yağış uyarısı

1 saat önce

METEOROLOJİ, İstanbul'da yerel kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji'den İstanbul'a  kuvvetli yağış uyarısı, System.String[]
METEOROLOJİ, İstanbul'da yerel kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada,  "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerine kadar Anadolu Yakası ve kuzey kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:36 Kaynak: DHA
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Meteoroloji'den İstanbul için şiddetli yağış uyarısı
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