Meteoroloji'den İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı
50 dakika önce
METEOROLOJİ, İstanbul'da yerel kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:21 Kaynak: DHA
METEOROLOJİ, İstanbul
'da yerel kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerine kadar Anadolu Yakası
ve kuzey kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını
, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
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