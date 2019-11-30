METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A ÖĞLEDEN SONRA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

METEOROLOJİ, İstanbul'da öğleden sonra kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Öğleden sonra Kocaeli, Yalova illeri ile İstanbul'un Anadolu yakası ve Boğaz çevresinde beklenen yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.