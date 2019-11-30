Son Dakika Haberleri: METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A ÖĞLEDEN SONRA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
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METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A ÖĞLEDEN SONRA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

6 saat önce

METEOROLOJİ, İstanbul'da öğleden sonra kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı.

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A ÖĞLEDEN SONRA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI, System.String[]

METEOROLOJİ, İstanbul'da öğleden sonra kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Öğleden sonra Kocaeli, Yalova illeri ile İstanbul'un Anadolu yakası ve Boğaz çevresinde beklenen yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 12:09 Kaynak: DHA
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İstanbul, Kocaeli ve Yalova için kuvvetli yağış uyarısı
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