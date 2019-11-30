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METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A ÖĞLEDEN SONRA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
6 saat önce
METEOROLOJİ, İstanbul'da öğleden sonra kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 12:09 Kaynak: DHA
METEOROLOJİ, İstanbul'da öğleden sonra kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Öğleden sonra Kocaeli, Yalova illeri ile İstanbul'un Anadolu yakası ve Boğaz çevresinde beklenen yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.
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