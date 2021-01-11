Meteorolojiden Kıyı Ege için kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika

Çanakkale, Balıkesir'in batı ilçeleri ile İzmir, Aydın ve Muğla'da yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Çanakkale, Balıkesir'in batı ilçeleri, İzmir, Aydın ve Muğla'da yarın beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olması öngörülüyor.

Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.