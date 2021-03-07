Meteoroloji'den İstanbul dahil 19 il için sarı uyarı - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün var yarın için 19 ile sarı uyarı verildi.

Uyarı verilen iller şöyle; Ağrı, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Edirne, Erzurum, İstanbul, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce.

MARMARA VE KARADENİZ'E ZİRAİ DON UYARISI

Yapılan uyarıda, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu gece ve yarın sabah saatlerinde, Marmara ve Batı Karadeniz'de zirai faaliyetlerin devam ettiği yerlerde hafif zirai don riski beklendiğinden başta üreticiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği bildirildi" denildi.

SARI UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.