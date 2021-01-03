Meteoroloji'den İstanbul dahil 7 il için sağanak yağış uyarısı - Son Dakika

Meteoroloji'den İstanbul dahil 7 il için sağanak yağış uyarısı

03.01.2021 23:54

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir Aydın ve Muğla için sağanak yağış uyarısında bulundu. Sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan tedbirli ve dikkatli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Ocak 2021 günü için hava durumu raporunu yayınladı. Son tahminlere göre, ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kırklareli çevrelerinin yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde ülkemizin doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

İSTANBUL DAHİL 7 İL İÇİN SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji; Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir Aydın ve Muğla için sağanak yağış uyarısında bulundu. Sağanak nedeniyle yaşanabilecek ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji'den İstanbul dahil 7 il için sağanak yağış uyarısı

İşte bölge bölge hava durumu:

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kırklareli çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 6°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 7°C, 16°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 7°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

KOCAELİ 10°C, 21°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 0°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 5°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 9°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 5°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA 5°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 12°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 7°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 0°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde kuzeydoğusunda hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 1°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI -2°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 0°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 1°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU -2°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 1°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU -2°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 9°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte, doğusunun iç kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA -1°C, 13°C

Az bulutlu ve açık

RİZE 6°C, 15°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN 8°C, 17°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON 8°C, 15°C

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Malaya çevreleri ile bu gece ve yarın yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM -10°C, 2°C

Az bulutlu ve açık

KARS -14°C, -2°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA 3°C, -1°C

Parçalı bulutlu ve sisli

VAN -6°C, 4°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR -2°C, 13°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 2°C, 14°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 3°C, 14°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 7°C, 17°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji'den İstanbul dahil 7 il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji, Kırklareli, Edirne, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteoroloji'den İstanbul dahil 7 il için sağanak yağış uyarısı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Beşiktaşlı yöneticilerin locasını bastığı iddia edilen Milletvekili Ersoy: Saldırı söz konusu değil Mehmet Ali Erbil'den sevindiren haber! Artık destek almadan yürüyebiliyor 2020 yılında yayınlanan ve mutlaka izlemeniz gereken 10 şahane dizi Otomobili ile domuz avlamaya çalışan vatandaş canından oldu Kayserispor maçında gerginlik! Milletvekilinin, Beşiktaşlı yöneticilerin locasını bastığı iddia edildi Sagopa Kajmer'in şarkısını seslendiren İrem Derici'ye Kolera'dan ağza alınmayacak küfürler Balık tutmak için falezleri tercih eden genci görenler, intihar teşebbüsü ihbarında bulundu Türkiye genelinde 800 bin kişi ehliyetlerini çipli kimliklere taşıdı
Vincent Aboubakar, annesini son yolculuğuna uğurladı Vincent Aboubakar, annesini son yolculuğuna uğurladı         
23:30
Koronavirüsün mutasyona uğramış yeni türü Yunanistan'a da sıçradı Koronavirüsün mutasyona uğramış yeni türü Yunanistan'a da sıçradı         
23:12
Son Dakika! Bakan Koca'dan SMA hastaları için başlatılan kampanyaya tepki: Buna hiç kimsenin alet olmaması gerekir Son Dakika! Bakan Koca'dan SMA hastaları için başlatılan kampanyaya tepki: Buna hiç kimsenin alet olmaması gerekir         
22:31
İş insanı Asil Nadir, 79 yaşında 6. kez baba oldu İş insanı Asil Nadir, 79 yaşında 6. kez baba oldu         
21:57
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, yeni aşka yelken açtı Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, yeni aşka yelken açtı         
21:49
Exxen'in kayıt ücretini az bulan Acun Ilıcalı, 3 gün içinde gelen üyeliklerle kasayı doldurdu Exxen'in kayıt ücretini az bulan Acun Ilıcalı, 3 gün içinde gelen üyeliklerle kasayı doldurdu         
21:08
Üniversite öğrencisi, kendini barfiks demirine asarak canına kıydı Üniversite öğrencisi, kendini barfiks demirine asarak canına kıydı         
19:49
Cadde ortasında maske takmayan ve sigara içen turist grubunu polis affetmedi Cadde ortasında maske takmayan ve sigara içen turist grubunu polis affetmedi         
16:12
Bakan Varank: Volkswagen Türkiye yatırımından siyasi nedenlerden ötürü vazgeçti Bakan Varank: Volkswagen Türkiye yatırımından siyasi nedenlerden ötürü vazgeçti         
15:01
Mısır'da korona hastaları oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti! Görüntüler sosyal medyaya damga vurdu Mısır'da korona hastaları oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti! Görüntüler sosyal medyaya damga vurdu         
14:39
Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan: 15 Şubat sonrasında okullarda yüz yüze eğitime geçilebilir Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan: 15 Şubat sonrasında okullarda yüz yüze eğitime geçilebilir         
14:25
750 bin lira teklif edilmesine rağmen satmadı! 1960 model klasik otomobiline gözü gibi bakıyor 750 bin lira teklif edilmesine rağmen satmadı! 1960 model klasik otomobiline gözü gibi bakıyor         
11:47
Uğur Dündar Twitter'dan paylaştı! Yerde bulduğu 100 TL'yi vermek istediği kağıt toplayıcısının yanıtıyla şoku yaşadı Uğur Dündar Twitter'dan paylaştı! Yerde bulduğu 100 TL'yi vermek istediği kağıt toplayıcısının yanıtıyla şoku yaşadı         
11:38
Tecavüz edip öldürdükleri 2 genci gömen şüphelilerden alaycı ifadeler: İyi çekin Tecavüz edip öldürdükleri 2 genci gömen şüphelilerden alaycı ifadeler: İyi çekin         
10:36
Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi: Erdoğan'ın oyu yüzde 40.7, Mansur Yavaş'ın oyu yüzde 43.9 Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi: Erdoğan'ın oyu yüzde 40.7, Mansur Yavaş'ın oyu yüzde 43.9         
10:20
ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Pottinger: Virüs Wuhan'daki hayvan pazarından değil Çin'e ait bir laboratuvardan sızdı ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Pottinger: Virüs Wuhan'daki hayvan pazarından değil Çin'e ait bir laboratuvardan sızdı         
08:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2021 00:15:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Meteoroloji'den İstanbul dahil 7 il için sağanak yağış uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei