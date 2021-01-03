Meteoroloji'den İstanbul dahil 7 il için sağanak yağış uyarısı - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Ocak 2021 günü için hava durumu raporunu yayınladı. Son tahminlere göre, ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kırklareli çevrelerinin yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde ülkemizin doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji; Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir Aydın ve Muğla için sağanak yağış uyarısında bulundu. Sağanak nedeniyle yaşanabilecek ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
İşte bölge bölge hava durumu:
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kırklareli çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE 6°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 7°C, 16°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 7°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
KOCAELİ 10°C, 21°C
Parçalı bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 0°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 5°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 9°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 5°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA 5°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 12°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 7°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 0°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde kuzeydoğusunda hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA 1°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI -2°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 0°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 1°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU -2°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 1°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU -2°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 9°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte, doğusunun iç kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.
AMASYA -1°C, 13°C
Az bulutlu ve açık
RİZE 6°C, 15°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN 8°C, 17°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON 8°C, 15°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Malaya çevreleri ile bu gece ve yarın yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM -10°C, 2°C
Az bulutlu ve açık
KARS -14°C, -2°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA 3°C, -1°C
Parçalı bulutlu ve sisli
VAN -6°C, 4°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR -2°C, 13°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 2°C, 14°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 3°C, 14°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 7°C, 17°C
Az bulutlu ve açık
Son Dakika › Güncel › Meteoroloji'den İstanbul dahil 7 il için sağanak yağış uyarısı - Son Dakika