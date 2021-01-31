Meteoroloji'den "İstanbul'da 1987'de olduğu gibi 1 metre kar yağacak" söylentilerine yanıt: O kış bu kış değil - Son Dakika

Beklenen kar yağışı istenen seviyeye ulaşmayınca, şehir efsaneleri ortaya atılmaya başladı. "Balkanlar'dan Türkiye'ye doğru hareket etme ihtimali olan soğuk hava sistemi Türkiye'ye gelecek ve tarihin en sert kışlarından biri başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye'de yaşanacak" söylentisi de bunlardan biri.

"BENZER BİR KIŞ BEKLEMİYORUZ"

Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri, bu söylentiyi yalanladı. Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre, yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'da önümüzdeki bir haftalık periyotta 1987 yılına benzer bir kış beklemiyoruz. Bırakın 1 metrelik karı, hatta hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Hava İstanbul'da hafta ortasına kadar 14-15 dereceye kadar çıkacak. Pazartesi, salı ve çarşamba günlerinde lokal sağanak yağış geçişleri bekliyoruz. Genelde ülkemizi etkileyen soğuk hava Balkanlar'dan geldiği için öyle deniyor. Ancak önümüzdeki günlerde bu soğuk hava dalgası olmayacak"

1987'DE KAR KALINLIĞI 1 METREYİ BULMUŞTU

Şubat ayında başlayıp, mart ayına kadar devam eden 1987 kışında İstanbul'da 18 saat kar yağmış ve kar kalınlığı neredeyse 1 metreyi bulmuştu.