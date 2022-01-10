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Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı! Yarın sabah başlıyor - Son Dakika

Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı! Yarın sabah başlıyor

10.01.2022 16:36

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın İstanbul için fırtına uyarısında bulundu. Ulaşımda aksama, çatı uçması gibi durumlara karşı tedbir uyarısı yapılan açıklamada, fırtınanın gece geç saatlere kadar süreceği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için bir açıklama yaptı. Buna göre yarın ilk saatlerden itibaren Marmara'nın batısında etkisini arttırması beklenen rüzgarın; İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de 50-80 km/saat hızında fırtına, zamanla Çanakkale ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinde 60-90 km/saat hızında kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

"DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMALIDIR"

Açıklamada, "Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 50-80 km/saat hızında fırtına beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri yer aldı.

Uyarıda fırtınanın yarın erken saatlerde başlayıp gece saatlerine kadar süreceği belirtildi.

İSTANBUL VE ANKARA'YA KAR GELİYOR

İstanbul'da çarşamba ve perşembe günü kar ve karla karışık yağmur beklenirken, Ankara'da ise sıcaklık ise yeni haftayla birlikte düşecek. Başkent'te çarşamba günü beklenen kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde etkili olacağı tahmin ediliyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Balıkesir, İstanbul, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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