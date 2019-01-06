Son Dakika Haberleri: Meteoroloji'den İstanbul İçin 'Kar' Uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul İçin 'Kar' Uyarısı

28 dakika önce

İSTANBUL'da pazartesi günü sabahın ilk saatlerinden itibaren meydana gelecek yağışların, salı günü akşam saatlerine kadar kuzey ve doğu kesimleri ağırlıklı olmak üzere aralıklarla kar sağanakları şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den İstanbul İçin 'Kar' Uyarısı, System.String[]
İSTANBUL'da pazartesi günü sabahın ilk saatlerinden itibaren meydana gelecek yağışların, salı günü akşam saatlerine kadar kuzey ve doğu kesimleri ağırlıklı olmak üzere aralıklarla kar sağanakları şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Güney kıyılarında 1-3 cm. kuzey ve iç kesimlerde 5-10 cm. arasında kar yüksekliği beklendiğinden buzlanma ve don olayı ile birlikte ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarı yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 01:19 Kaynak: DHA

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