Son Dakika Haberleri: Meteoroloji'den İstanbul İçin 'Kar' Uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul İçin 'Kar' Uyarısı

41 dakika önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada İstanbul'da pazartesi günü sabahın ilk saatlerinden itibaren meydana gelecek yağışların, salı günü akşam saatlerine kadar kuzey ve doğu kesimleri ağırlıklı olmak üzere aralıklarla kar sağanakları şeklinde olacağı tahmin edildiği bildirildi.

Meteoroloji'den İstanbul İçin 'Kar' Uyarısı, System.String[]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada İstanbul'da pazartesi günü sabahın ilk saatlerinden itibaren meydana gelecek yağışların, salı günü akşam saatlerine kadar kuzey ve doğu kesimleri ağırlıklı olmak üzere aralıklarla kar sağanakları şeklinde olacağı tahmin edildiği bildirildi. Güney kıyılarında 1-3 cm. kuzey ve iç kesimlerde 5-10 cm. arasında kar yüksekliği beklendiğinden buzlanma ve don olayı ile birlikte ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarı yapıldı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 01:23 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş, Isimat-Mirin Transferini KAP'a Bildirdi Benzinciye Dalan Sürücü, Köpeğine Sarılarak Uyudu

Amatör Futbol Takımlarının Taraftarları, Barış İçin Bir Araya Geldi! Kocasını 'Enişteyle' Aldatan Kadın, 18 Bin Lira Tazminata Mahkum Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 14:04:52. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Meteoroloji'den İstanbul İçin 'Kar' Uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]