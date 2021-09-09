Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika

METEOROLOJİ, yarın İstanbul için gök gürültülü kuvvetli sağanak beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, " 10.09.2021 Cuma günü sabah ilk saatlerde Avrupa Yakası'nda başlayacak gök gürültülü sağanak yağışların zamanla kuvvetini artırarak il genelinde gece saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2/12 saat) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.