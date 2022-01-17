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Meteoroloji'den İstanbul için uyarı! Yarın öğleden sonra başlayacak kar yağışı 24 saat kalacak - Son Dakika

Meteoroloji'den İstanbul için uyarı! Yarın öğleden sonra başlayacak kar yağışı 24 saat kalacak

17.01.2022 15:17
Meteoroloji'den İstanbul için uyarı! Yarın öğleden sonra başlayacak kar yağışı 24 saat kalacak

Meteoroloji'den İstanbul için yeni bir kar yağışı uyarısı daha geldi. Alınan son bilgilere göre Marmara'nın doğusunda yarın öğleden sonra karla karışık yağmur, akşam ise kar etkili olacak. İstanbul'da 24 saat kalması beklenen kar yağışı, çarşamba akşamı kesilecek. Öte yandan sıcaklık bugün 10 derece yarın akşam ise 2 derece görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, " Marmara'nın doğusunda yarın öğleden sonra karla karışık yağmur, akşam ise kar olabilir. Kar İstanbul'da 24 saat kalacak. Yoğun bir yağış olmayacak. Çarşamba akşamı kesilecek. Sıcaklık bugün 10 C yarın akşam 2 derece görülecek" dedi.

BATI VE DOĞU KARADENİZ'DE YOĞUN KAR YAĞIŞI

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Çankırı ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı ve Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun Batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 1

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 6

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 10

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu 12

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 13

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Yağışların; genellikle kuvvetli, iç kesimlerde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.) 6

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -7

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 5

"İSTANBUL'DA YARIN ÖĞLEDEN SONRA KAR BEKLENİYOR"

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından İstanbul'da kar yağışı beklendiğini duyurdu. Prof. Dr. Şen, "Bugün Doğu Karadeniz dışında yağış görünmüyor. Gece yarısından sonra Marmara ve Ege de yağış başlıyor. Marmara'da ve Batı Akdeniz'de yağmur iç Ege de kar bekleniyor. Yarın öğleden sonra sıcaklıklar kuzey bölgelerden başlayarak 6 ila 7 derece düşecek. Ege ve Akdeniz kıyıları hariç karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağış var" dedi.

Şen, "İstanbul dahil Marmara'nın doğusunda yarın öğleden sonra karla karışık yağmur akşam kar olabilir. Kar İstanbul'da 24 saat kalacak. Yoğun bir yağış olmayacak. Çarşamba akşamı kesilecek. Sıcaklık bugün 10, yarın akşam 2 derece şeklinde olacak. Batı Karadeniz Güney Doğu Anadolu ile Elazığ, Malatya çevrelerinde ve kar yarın ve çarşamba yoğun" şeklinde açıklamalarda bulundu.

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Son Dakika Güncel Meteoroloji'den İstanbul için uyarı! Yarın öğleden sonra başlayacak kar yağışı 24 saat kalacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meteoroloji'den İstanbul için uyarı! Yarın öğleden sonra başlayacak kar yağışı 24 saat kalacak - Son Dakika
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