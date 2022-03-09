Meteoroloji'den İstanbullulara önemli uyardı: Kar 20 santimetreye yükselecek - Son Dakika
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Meteoroloji'den İstanbullulara önemli uyardı: Kar 20 santimetreye yükselecek

09.03.2022 10:59
Meteoroloji'den İstanbullulara önemli uyardı: Kar 20 santimetreye yükselecek

Meteoroloji'nin ve küresel tahmin sistemlerinin uyardığı karlı hava dalgası yurda giriş yaptı, hava sıcaklıkları düşüşe geçerken yurdun iç ve yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Meteoroloji tarafından yayınlanan uyarıya göre İstanbul'da kar kalınlığı 20 santimetreye yükselecek.

Türkiye yıllardır geçirdiği en soğuk mart ayını geçiriyor. Sibirya'dan yurdumuza giriş yapan soğuk hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklıklarında önemli derecede düşüş yaşanırken kar yağışı yurdun birçok noktasında kendini göstermeye başladı. Megakent İstanbul'u da etkilemesi beklenen kar yağışı için AKOM, Valilik ve İBB kurmayları hazırlık toplantısı yaptı.

Kar yağışının Anadolu'da bugün etkili olmaya başlaması beklenirken, İstanbul'da önce karla karışık yağmur yarın ise kar yağışı olarak görülmesi bekleniyor. Soğuk hava dalgası yurtta gelecek haftanın ilk günlerine kadar varlığını sürdürecek.

METEOROLOJİ, İSTANBUL İÇİN ÖZEL UYARI YAYINLADI

İstanbul il genelinde 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren kuvvetli, yoğun kar yağışlarının, poyraz fırtınasının ve kuvvetli soğuk havanın (mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altında) etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den İstanbullulara önemli uyardı: Kar 20 santimetreye yükselecek

Kar yağışlarının il genelinde aralıklarla kuvvetli (10-20 cm kar örtüsü), kentin kuzeyinde ve boğaz kesiminde kuzeydoğu yönlerden esecek kuvvetli rüzgâr ve fırtına ile birlikte deniz etkili yoğun kar sağanakları (20 cm üzeri kar örtüsü) şeklinde olması bekleniyor.

Yapılan en son değerlendirmelere göre İstanbul'daki soğuk havanın, kar yağışlarının ve kuvvetli rüzgârın önümüzdeki hafta başına kadar devam etmesi bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, tipi, yağış anında görüş mesafesinde azalma, ağaç, direk devrilmesi ile çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL'UN BAZI İLÇELERİNDE KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Uyarıları süren kar yağışı İstanbul'un bazı ilçelerinde kendini göstermeye başladı. Arnavutköy ve Silivri'de başlayan hafif kar yağışının saatler ilerledikçe kuvvetini artırması bekleniyor.

Meteoroloji'den İstanbullulara önemli uyardı: Kar 20 santimetreye yükselecek

YAĞMUR, KAR, ÇIĞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Çanakkale, İzmir ile Aydın'ın kıyı kesimleri dışında kalan tüm bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile yarın zamanla İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Antalya'nın doğusu ve Konya çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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