Meteoroloji'den kar uyarısı: Çarşamba ve perşembe günü bütün Türkiye kar altında! - Son Dakika

Hafta sonu etkisini sürdürecek olan güneşli hava yeni hafta ile birlikte yerini sağanak ve kar yağışlı havaya bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 6-10 Şubat tarihleri arasını da içeren 5 günlük hava durumu raporuna göre kar yağışı geri geliyor.
Hava sıcaklıklarının Pazar gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak artmaya başlayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Türkiye, salı gününden itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girecek. Doğu Anadolu ve iç kesimlerde kar yağışı görülecek. Kar yağışı çarşamba gününden itibaren etkisini artırarak tüm yurdu etkisi altına alacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Karadeniz kıyılarının yağmurlu, Kastamonu, Artvin, Ardahan ve Hakkari çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Batı kesimlerde güney ve güneybatı, doğu bölgelerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON UYARISI: Gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde bölgenin güneydoğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE -1°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 3°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ -1°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 3°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR -3°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 3°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 6°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 3°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA 6°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 5°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 3°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA -4°C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA -5°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI -7°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR -4°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA -4°C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) öğleden sonra Bartın ve Sinop çevrelerinin yağmurlu, Kastamonu çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU -3°C, 6°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 0°C, 11°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU -7°C, 4°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) öğleden sonra kıyıları yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışlı
ZONGULDAK 5°C, 10°C
Parçalı bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğleden sonra bölgenin kıyılarının hafif yağmurlu, Artvin çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA -5°C, 5°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 5°C, 12°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) öğleden sonra hafif yağmurlu
TOKAT -5°C, 4°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 3°C, 11°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) öğleden sonra hafif yağmurlu
Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan ve Hakkari çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgede eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -14°C, 0°C
Parçalı bulutlu
KARS -19°C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA -5°C, 6°C
Parçalı bulutlu
MUŞ -9°C, 1°C
Parçalı bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR -1°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP -1°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN 0°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT -2°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
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