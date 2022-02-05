Meteoroloji'den kar uyarısı: Çarşamba ve perşembe günü bütün Türkiye kar altında! - Son Dakika

Hafta sonu etkisini sürdürecek olan güneşli hava yeni hafta ile birlikte yerini sağanak ve kar yağışlı havaya bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 6-10 Şubat tarihleri arasını da içeren 5 günlük hava durumu raporuna göre kar yağışı geri geliyor.

PAZAR GÜNÜ GÜNEŞ VAR

Hava sıcaklıklarının Pazar gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak artmaya başlayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

SALI GÜNÜ KAR GELİYOR

Türkiye, salı gününden itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girecek. Doğu Anadolu ve iç kesimlerde kar yağışı görülecek. Kar yağışı çarşamba gününden itibaren etkisini artırarak tüm yurdu etkisi altına alacak.

TÜRKİYE'NİN 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

PAZAR GÜNÜNÜN METEOROLOJİK GÖRÜNÜMÜ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Karadeniz kıyılarının yağmurlu, Kastamonu, Artvin, Ardahan ve Hakkari çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Batı kesimlerde güney ve güneybatı, doğu bölgelerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI: Gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde bölgenin güneydoğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE -1°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 3°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ -1°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 3°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR -3°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 3°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 6°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 3°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA 6°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 5°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 3°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA -4°C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA -5°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI -7°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR -4°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA -4°C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) öğleden sonra Bartın ve Sinop çevrelerinin yağmurlu, Kastamonu çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU -3°C, 6°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 0°C, 11°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU -7°C, 4°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) öğleden sonra kıyıları yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışlı

ZONGULDAK 5°C, 10°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğleden sonra bölgenin kıyılarının hafif yağmurlu, Artvin çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA -5°C, 5°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 5°C, 12°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) öğleden sonra hafif yağmurlu

TOKAT -5°C, 4°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 3°C, 11°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) öğleden sonra hafif yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan ve Hakkari çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgede eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -14°C, 0°C

Parçalı bulutlu

KARS -19°C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA -5°C, 6°C

Parçalı bulutlu

MUŞ -9°C, 1°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR -1°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP -1°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 0°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT -2°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu