Son Dakika Haberleri: Meteoroloji'den Kar ve Sağanak Uyarısı

Meteoroloji'den Kar ve Sağanak Uyarısı

15 dakika önce

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının ülke genelinde 6 ila 12 derece arasında azalacağı ve yurdun büyük bölümünde kar, karla karışık yağmur ve sağanak yağışların görüleceği uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den Kar ve Sağanak Uyarısı, System.String[]
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının ülke genelinde 6 ila 12 derece arasında azalacağı ve yurdun büyük bölümünde kar, karla karışık yağmur ve sağanak yağışların görüleceği uyarısında bulundu. Açıklamada, vatandaşlar ve sürücüler, buzlanma ve don olaylarına karşı uyarıldı.

Meteoroloji'den yapılan hava tahmin raporuna göre; hava sıcaklığı ülke genelinde hissedilir derecede (6-12 derece) azalacak ve mevsim normallerinin altında seyredecek.

KAR YAĞIŞI

İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun yağış alan yerleri ile Güneydoğu Anadolu'nun 1000 metre üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli ve yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi. Bu bölgelerde vatandaşların ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

KUVVETLİ YAĞMURLAR

Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak beklendiği kaydedildi. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları vurgulandı.

ZİRAİ DON UYARISI

Zirai faaliyetlerin devam ettiği Marmara ve Ege Bölgesi kıyı kesimlerinde bu geceden başlayarak cuma gününe kadar gece ve sabah saatlerinde hafif, iç kesimlere doğru ise orta kuvvette zirai don riski bulunduğu belirtilen açıklamada üreticilerin hazırlıklı ve tedbirli olunmaları gerektiği kaydedildi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 08:14 Kaynak: DHA

Karadeniz, Güncel
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