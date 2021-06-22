Türkiye'de bir süreden bu yana etkili olan yağış dalgası, İç Anadolu bölgesine doğru kaydı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın öğlenden itibaren sağanak yağışın etkili olacağı iller hakkında bilgilendirmede bulundu.
Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, salı günü öğle saatleri ve öğleden sonradan itibaren Bolu, Karabük, Çankırı ve Kırıkkale'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Olası sel, su baskını, yıldırım, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Meteoroloji'den korkutan haber! Şiddetli yağış salı günü öğleden sonra hayatı felç edecek - Son Dakika