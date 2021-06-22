Meteoroloji'den korkutan haber! Şiddetli yağış salı günü öğleden sonra hayatı felç edecek - Son Dakika

Halk TV'ye bağlanmak sonu oldu! İşte SBK'nın nasıl yakalandığının perde arkası

Türkiye'de bir süreden bu yana etkili olan yağış dalgası, İç Anadolu bölgesine doğru kaydı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın öğlenden itibaren sağanak yağışın etkili olacağı iller hakkında bilgilendirmede bulundu.

ÖĞLEDEN SONRA ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, salı günü öğle saatleri ve öğleden sonradan itibaren Bolu, Karabük, Çankırı ve Kırıkkale'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT

Olası sel, su baskını, yıldırım, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.