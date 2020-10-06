Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son değerlendirmelerini yayınladı. Yapılan tahminlere göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kars, Iğdır, Ağrı, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Ülkenin batı kesimleri için ise Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı görülmesi bekleniyor. Yapılan tahminlerde toz taşınımının gün boy beklendiği de dikkatlerden kaçmadı. Özellikle bu bölgede vatandaşlar için ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.
Yurt genelinde sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı aktarıldı. Havanın, kuzey, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzeyli, Marmara ile Kıyı Ege'de güneyli yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette eseceği bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 08:01
Son Dakika › Güncel › Meteoroloji'den kum fırtınası ve sağanak yağış uyarısı - Son Dakika