Son Dakika Haberleri: Meteoroloji'den Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı

Meteoroloji'den Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı

1 saat önce

METEOROLOJİ, Batı Karadeniz, Ege ve İç Anadolu için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı, System.String[]
METEOROLOJİ, Batı Karadeniz, Ege ve İç Anadolu için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

Yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Karadeniz'de Salı günü yağmur şeklinde başlayacak yağışın sabah saatlerinden sonra yükseklerinden başlayarak kar yağışına dönüşeceği ve Bolu, Kastamonu, Düzce ve Karabük çevreleri ile Zonguldak, Bartın ve Sinop'un iç ve yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli (7-15 cm yüksekleri 20 cm) olması beklendiğinden başta Bolu Dağı geçişinde olmak üzere ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Ege'de de salı günü yağmur şeklinde başlayacak yağışın öğle saatlerinden itibaren Kütahya çevrelerinde, akşam saatlerinden itibaren Afyonkarahisar ve Uşak çevreleri ile Manisa'nın doğu ve yüksek kesimlerinde kar yağışına dönüşeceği ve kuvvetli (10-20 cm) olması bekleniyor.  İç Anadolu'nun kuzeybatısında  da salı günü yağmur şeklinde başlayacak yağışların öğle saatlerinden itibaren Eskişehir çevrelerinde, akşam saatlerinden itibaren Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde kar yağışına dönüşeceği ve kuvvetli (8-15 cm, yüksekleri 20cm) olması beklenmektedir. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:15 Kaynak: DHA

Ege, Batı Karadeniz, Güncel
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