Meteoroloji\'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı! 2 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı

Eylül ayına girilmesiyle birlikte sağanak yağışlar yurtta etkisini göstermeye başladı. Sel felaketlerinde geçtiğimiz günlerde Kırklareli'de 6, İstanbul'da ise 2 kişi hayatını kaybederken; yarın için ise Batı Anadolu'daki bazı şehirlere kuvvetli sağanak uyarısı geldi. Kütahya'ya turuncu, Eskişehir'e ise sarı kodlu uyarı geçilirken Meteoroloji'nin açıklamasında, "Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor" ifadeleri kullanıldı. .

BATI ANADOLU'DA KUVVETLİ YAĞIŞ VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Uşak ve Balıkesir'in güneydoğusu, Manisa'nın doğusu, Bursa'nın güneyi, Afyonkarahisar'ın kuzeyi ve Eskişehir çevrelerinde yerel kuvvetli, Kütahya çevrelerinde ise çok kuvvetli gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

ANİ SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

KÜTAHYA'YA TURUNCU, ESKİŞEHİR'E SARI KODLU UYARI

Öte yandan yarın için Kütahya'ya turuncu, Eskişehir'e ise sarı kodlu uyarı yapıldı.

SARI VE TURUNCU KOD NE ANLAMA GELİYOR

AFAD'ın 'sarı kodu', hava durumu yönündeki 'potansiyel tehlike' anlamına geliyor. 'Sarı kod' uyarısıyla 'meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunması' isteniyor.

AFAD'ın 'turuncu kodu', sarı koddan daha üst bir seviyeyi ifade ediyor. 'Turuncu kod', hava durumunun tehlikeli olduğunu belirtiyor. 'Turuncu kod', "Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir" uyarısını içeriyor.