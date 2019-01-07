Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış Uyarısı
1 saat önce
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz'de yarın görülecek olan yağışların Çarşamba günü sabah saatlerine kadar Samsun, Ordu ve Giresun'un kıyı kesimlerinde etkili olacağını açıklayarak, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz
'de yarın görülecek olan yağışların Çarşamba
günü sabah saatlerine kadar Samsun
, Ordu
ve Giresun
'un kıyı kesimlerinde etkili olacağını açıklayarak, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
"Yarın Orta Karadeniz'de görülecek olan yağışların, Çarşamba günü sabah saatlerine kadar Samsun, Ordu ve Giresun'un kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve 200 metre üzeri rakımlı kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı olarak meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
Haber: ANKARA/DHA
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:28 Kaynak: DHA
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