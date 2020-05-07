Meteoroloji'den 'Kuvvetli yağış' uyarısı - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kayseri'de bu gece yarısından itibaren kuvvetli yağışın etkili olacağı bildirildi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şu şekilde:



"Yapılan son değerlendirmelere göre bu gece saatlerinden itibaren Sivas il geneli ile Kayseri'nin Kuzey ve Nevşehir'in Doğu ilçelerinde görülecek olan sağanak yağışların yerel kuvvetli 21-50 kilogram metrekare olması beklendiğinden ani sel, su bakını, dolu yağışı, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." - KAYSERİ