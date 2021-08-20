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Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İki ilimizin özellikle altı çizildi - Son Dakika

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İki ilimizin özellikle altı çizildi

20.08.2021 08:05

Meteoroloji'den alınan yeni bilgelere göre bugün Marmara'nın doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Trabzon ve Giresun'da kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Sakarya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

TRABZON VE GİRESUN'DA KUVVETLİ SAĞANAK

Yağışların; Trabzon ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Meteoroloji, bu illerimizde yaşanacak olası su baskınlarına karşı vatandaşlarımıza dikkatli olmaları konusunda çağrıda bulundu.

SICAKLIKLARDA DEĞİŞİKLİK YOK

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 31, Az bulutlu ve açık.

İSTANBUL: 29, Parçalı ve az bulutlu.

İZMİR: 35, Az bulutlu ve açık.

KOCAELİ: 31, Parçalı bulutlu.

ÇANAKKALE: 31, Az bulutlu ve açık.

MANİSA: 36, Az bulutlu ve açık.

MUĞLA: 37, Az bulutlu ve açık.

ADANA: 37, Parçalı ve az bulutlu.

ANTALYA: 35, Az bulutlu ve açık.

HATAY: 35, Az bulutlu ve açık.

ESKİŞEHİR: 28, Parçalı bulutlu.

KONYA: 31, Az bulutlu ve açık.

SİVAS: 29, Parçalı ve az bulutlu.

BOLU: 25, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

DÜZCE: 29, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SİNOP: 27, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ZONGULDAK: 25, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

RİZE: 27, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SAMSUN: 27, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

TRABZON: 26, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ELAZIĞ: 35, Az bulutlu.

ERZURUM: 26, Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KARS: 27, Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

VAN: 27, Parçalı bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ADIYAMAN: 38, Az bulutlu ve açık.

DİYARBAKIR: 38, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 36, Az bulutlu ve açık.

SİİRT: 36, Az bulutlu ve açık.

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İki ilimizin özellikle altı çizildi

Meteoroloji, Karadeniz, Giresun, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İki ilimizin özellikle altı çizildi - Son Dakika


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