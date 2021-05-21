Meteoroloji'den Marmara Bölgesi'nin doğusu için kuvvetli sağanak uyarısı - Son Dakika

Marmara Bölgesi'nde etkili olan sağanağın, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde öğleden sonra kuvvetli olması öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, sağanak ve gök gürültülü sağanağın bölgede devam etmesi bekleniyor.

Sağanağın öğleden sonra Marmara'nın doğusunda Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Kuvvetli yağış ve rüzgar ihtimali nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.