Meteoroloji'den Marmara Denizi için fırtına uyarısı - Son Dakika

Meteoroloji'den Marmara Denizi için fırtına uyarısı
11.11.2020 09:42
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'nde bugün öğle saatlerinde başlayacak fırtınanın zaman zaman hızının 75 kilometreye çıkabileceği bildirildi.
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'nde bugün öğle saatlerinde başlayacak fırtınanın zaman zaman hızının 75 kilometreye çıkabileceği bildirildi.
Açıklamada, "Marmara Denizi'nde rüzgarın bugün (11.11.2020) öğle saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor" denilirken, oluşması muhtemel riskler arasında ulaşımda aksamaların oluşması bekleniyor.
(İHA)
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