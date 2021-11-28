İzmir için fırtına ve sağanak uyarısı - Son Dakika

METEOROLOJİ 2'nci Bölge Müdürlüğü, yarın sabah beklenen fırtınaya karşı uyarıp, İzmir'in doğu ilçeleri için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan bilgilendirmeye göre, yarın ilk saatlerden itibaren güney ve güneybatılı (lodos) yönlerden il genelinde kuvvetli rüzgar, yerel olarak tam fırtına (70-110km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtına sırasında meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Fırtınasının yarın gece yarısına kadar süreceği belirtildi. İzmir'in doğu ilçeleri için de kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. Açıklamada, bugün bölge genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın İzmir'in doğu ilçelerinde ( Ödemiş, Kiraz, Beydağ, Tire, Torbalı, Bayındır) yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağının tahmin edildiği; sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.