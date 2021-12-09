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Meteoroloji'den Marmara için 'fırtına' uyarısı - Son Dakika

Meteoroloji'den Marmara için 'fırtına' uyarısı

09.12.2021 15:52
Meteoroloji'den Marmara için 'fırtına' uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM); Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri için fırtına uyarısı yaptı.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM); Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri için fırtına uyarısı yaptı. Yetkililer, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve trafikteki aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada rüzgarın yarından itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova çevreleri ile Kocaeli ve Sakarya'nın güney kesimlerinde, güney yönlerden fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi. Fırtınanın cumartesi günü sabah saatlerinde etkisini azaltması, akşam saatlerinden sonra tekrar kuvvetlenmesi ve pazar günü akşam saatlerine kadar ise etkili olmasının beklendiği belirtildi. Vatandaşların, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile trafikte aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.


- Edirne

Meteoroloji, Kırklareli, Fırtına, Yalova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Meteoroloji'den Marmara için 'fırtına' uyarısı - Son Dakika


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