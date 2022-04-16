Meteoroloji'den Marmara için 'toz taşınımı' uyarısı - Son Dakika
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Meteoroloji'den Marmara için 'toz taşınımı' uyarısı

16.04.2022 13:37
Meteoroloji'den Marmara için 'toz taşınımı' uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için yarın Afrika üzerinden toz taşınımı beklendiğini duyurdu.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için yarın Afrika üzerinden toz taşınımı beklendiğini duyurdu.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin açıklamasında; yapılan son değerlendirmelere göre, yarın Marmara Bölgesi'nde toz taşınımının beklendiği kaydedildi. Yetkililer, toz taşınımı nedeniyle meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış ihtimali olan yerlerde ise çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.


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İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Marmara Bölgesi, Meteoroloji, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Meteoroloji'den Marmara için 'toz taşınımı' uyarısı - Son Dakika


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